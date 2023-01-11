У Харкові потеплішає

В Україні найближчими днями очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер уночі, 12 січня, в Україні без опадів, лише у південно-західних областях удень місцями невеликий мокрий сніг та дощ. У північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Харкові до вихідних погода буде становити -4 -1 морозу

Агентство Телевидения Новости