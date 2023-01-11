Німеччина допоможе відбудовувати медичні заклади Харкова

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідали з робочим візитом Харків.

Анналена Бербок зазначила, що Німеччина не буде чекати закінчення війни, аби розпочати відновлення. Допомогу планують надавати відразу, як це буде потрібно.

«Брутальна російська стратегія полягає саме в тому, що вони не лише атакують військові об’єкти, а й піддають ударам критичну інфраструктуру. А це означає, що в зимовий період у людей не буде опалення, водопостачання або струму. У Харкові ми хочемо допомогти шляхом партнерства між містами Харків–Нюрнберг, наприклад, вже іде підтримка дитячої лікарні та інших медичних закладів. Крім того, беремо участь в розмінуванні територій, а також надаємо військову допомогу для Харківського регіону», – розповіла Анналена Бербок.

Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури. Частина цих коштів також буде спрямована і на Харківщину.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов подякував за політичну та військову підтримку з боку Німеччини у боротьбі України з російським агресором.

«Сьогоднішня зустріч дуже важлива для всієї Харківщини. Цей візит символізує підтримку не лише Німеччини, а й всього Європейського Союзу. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю з різними міжнародними організаціями. Будемо разом відновлювати нашу інфраструктуру та повертати мирне життя», – наголосив очільник області.

Нагадаємо, восени 2022 року Україна досягла попередньої домовленості з Німеччиною про надання 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости