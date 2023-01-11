У Харкові – грип

У Харківському лабцентрі повідомляють по те, що за тиждень зросла захворюванність вдвічі.

З початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 31403 особи (інт. показник на 100 тис. населення – 1199,4), з них дітей – 9487 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 2222,1). Госпіталізовано 2307 осіб (7,3% від числа захворілих), з них дітей – 483 особи (20,9% від числа госпіталізованих).

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 1 тижні (02.01.2023 – 08.01.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 2896 осіб, з них 978 (33,8%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 50,6%, за рахунок зростання захворюваності як серед дорослих на 57,1% так і серед дітей на 39,3%.

У Департаменті охорони здоров’я надали рекомендації для профілактики грипу та ГРВІ.

Зміцнюйте імунітет за рахунок помірних фізичних навантажень, прогулянок на свіжому повітрі, правильного харчування та здорового сну.Із початком опалювального сезону повітря вдома та в офісі стає сухим. Від цього пересихає слизова носа, що знижує її захисні властивості. Щоб повернути її стан в норму, зволожуйте порожнину носа, пийте більше води, проводьте частіше вологе прибирання, користуйтеся зволожувачем повітря, щогодини провітрюйте приміщення.В період епідемії ГРВІ відмовтеся від рукостискань і вітальних поцілунків. І хворим, і здоровим варто носити захисну маску, яка закриває ніс і рот.Не зловживайте вітаміном С, оскільки це може нашкодити здоров’ю. Його добову дозу (80 мг) містять такі звичні для нас продукти: 200 грамів білокачанної капусти, 40 грамів чорної смородини, 80 грамів кропу або петрушки, 120 грамів шпинату, 300 грамів малини, 25 грамів болгарського перцю. У більшості випадків нам не потрібен додатковий вітамін С.Робіть щеплення від грипу мінімум за два тижні до початку епідемії або можливого зараження. Вакцинація під час хвороби підвищує ризик виникнення серйозних ускладнень.

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