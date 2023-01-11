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Обстріли Куп’янска та Ізюма: правоохоронці фіксують наслідки

Обстріли Куп’янска та Ізюма: правоохоронці фіксують наслідки

Окупанти вкотре обстріляли житлові будинки мирних мешканців на Харківщині — правоохоронці фіксують наслідки збройної агресії РФ

За процесуального керівництва Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 10 січня окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ. Артилерійський снаряд влучив прямо у житловий будинок.

11 січня близько 9 години ранку військові країни-агресора обстріляли з артилерії с. Богуславка Ізюмського району. Внаслідок збройної агресії РФ пошкоджено приватний будинок.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Агентство Телевидения Новости

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