Обстріли Куп’янска та Ізюма: правоохоронці фіксують наслідки
Окупанти вкотре обстріляли житлові будинки мирних мешканців на Харківщині — правоохоронці фіксують наслідки збройної агресії РФ
За процесуального керівництва Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вдень 10 січня окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ. Артилерійський снаряд влучив прямо у житловий будинок.
11 січня близько 9 години ранку військові країни-агресора обстріляли з артилерії с. Богуславка Ізюмського району. Внаслідок збройної агресії РФ пошкоджено приватний будинок.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.