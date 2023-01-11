Ми продовжуватимемо допомагати Україні: міністр закордонних справ Німеччини відвідала Харківщину

Перший міністр закордонних справ, що відвідав Харківщину від початку війни. Напередодні Анналена Бербок разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою побувала у найбільш зруйнованому житловому районі Харкова та побачила результати обстрілів ворогом міської інфраструктури.

Ігор Терехов, мер Харкова

Ми дали сюда тепло, в те дома, в которіе возможно. Потому что если мі не дадим тепло, мі не сохраним ети дома. 500 домов невозможно реанимировать. Их нужно сносить и строить новіе. Многоетажние я имею ввиду. А всего 4,5 тисячи домов, котореі в той или иной степени разрушени.

Площа Свободи, яку рашисти обстрілювали неодноразово. Будівля обладміністрації законсервована на зимовий період, щоб уникнути ще більших руйнацій зсередини.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

У цей час ми мали проводити нараду в обладміністрації і затрималися просто на іншій нараді. І дуже важливо, з чим ми це пов’язуємо. Те, що ворог намагався зайти сюди 24 числа, отримав спротив Харкова і почав знищувати символи державної влади тут в місті Харкові.

Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури. Частина цих коштів також буде направлена і на Харківщину. Анналена Бербок зазначила, що Німеччина не буде чекати закінчення війни, аби розпочати відновлення. Допомогу планують надавати відразу, як це буде потрібно.

Анналена Бербок, Міністр закордонних справ Німеччини

Брутальна російська стратегія полягає саме в тому, що вони не лише атакують військові об’єкти, а й піддають ударам критичну інфраструктуру. А це означає, що в зимовий період у людей не буде опалення, водопостачання або струму. У Харкові ми хочемо допомогти шляхом партнерства між містами Харків–Нюрнберг, наприклад, вже іде підтримка дитячої лікарні та інших медичних закладів. Крім того, беремо участь в розмінуванні територій, а також надаємо військову допомогу для Харківського регіону.

Одне з найважливіших питань – чи буде поставляти Німеччина танки Леопард-2.

Анналена Бербок, Міністр закордонних справ Німеччини

За 10 місяців ми разом зі своїми партнерами докладали зусиль і були постачання зброї і для ППО, і ЗРК Ірис-Т, і Гепарди. Зараз останнє рішення – Мардери. І я можу сказати, що ми будемо продовжувати це партнерство. Я сьогодні тут саме для того, щоб побачити на власні очі, наскільки важлива наша допомога.

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України

Ці танки потрібні для того, щоб звільнити українські міста та села, які ще перебувають під російською окупацією, і врятувати їх від тих руйнувані, які Анналена сьогодні побачила сьогодні на Салтівці, яку розстрілювали з артилерії, з танків, з РСЗВ. Для того, щоб врятувати нашу енергетичну інфраструктуру, щоб врятувати українців від злочинів. Ось навіщо нам німецьки танки. Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Леопард. І я думаю, що німецький уряд десь глибоко в душі розуміє, що це рішення буде ухвалене і танки будуть передані Україні. Відсутність цього рішення зараз засмучує мене тим, що чим довше буде це рішення ухвалюватися, тим більше людей загине через відсутність на озброєнні нашої армії необхідних танків. Але загалом я хочу подякувати уряду Німеччини за ті рішення, які були ухвалені протягом 11 місяців щодо наданні зброї. І Анналена відіграла важливу роль в ухваленні цих рішень, я вдячний. Залишилося останнє велике рішення – рішення про німецькі танки.

Дуже важливо, аби міжнародні партнери на власні очі бачили, що російський агресор зробив на нашій території, наголосили в Харківській обласній військовій адміністрації. В результаті злочинних дій окупантів в регіоні пошкоджено або зруйновано близько 14 тисяч об’єктів. З них 8 тисяч — житлова інфраструктура.





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