Мінус гелікоптер Ка-52, два розвідувальних БпЛа та 490 рашистів: втрати ворога за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 січня. 322 доба війни.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Також, безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському обороняється.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.

Українська авіація протягом доби завдала тринадцять удари по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости