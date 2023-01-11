Мінус гелікоптер Ка-52, два розвідувальних БпЛа та 490 рашистів: втрати ворога за добу
Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 січня. 322 доба війни.
Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.
Також, безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському обороняється.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.
Українська авіація протягом доби завдала тринадцять удари по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.