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Обстріли прикордонних селищ, пошкоджене підприємство у Вовчанську: ситуація на Харківщині за добу

Обстріли прикордонних селищ, пошкоджене підприємство у Вовчанську: ситуація на Харківщині за добу

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області.

З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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