17 населених пунктів на Харківщині обстріляли окупанти за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 січня. 323 доба війни.

Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних (по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки – Луганської.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости