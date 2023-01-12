Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 110

Звичайний день на війні: відео Харківського окремого батальйону ТрО

Звичайний день на війні: відео Харківського окремого батальйону ТрО

Поміж боями на сході України воїни з Харківського окремого батальйону територіальної оборони не мають можливості довго відпочивати. Частіше за все їх можна зустріти за роботою по облаштуванню бойових позицій та умов проживання в лісах, посадках та українських степах.

Як виглядає звичайний день на війні, коли немає прямого зіткнення з ворогом, але все одно треба боротися за виживання, харківські тероборонівці показали у відео.

«Війна це не тільки тяжкі бої, кров, біль від втрат та радість перемоги. Війна –це насамперед дуже тяжка виснажлива праця».


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 