Звичайний день на війні: відео Харківського окремого батальйону ТрО

Поміж боями на сході України воїни з Харківського окремого батальйону територіальної оборони не мають можливості довго відпочивати. Частіше за все їх можна зустріти за роботою по облаштуванню бойових позицій та умов проживання в лісах, посадках та українських степах.

Як виглядає звичайний день на війні, коли немає прямого зіткнення з ворогом, але все одно треба боротися за виживання, харківські тероборонівці показали у відео.

«Війна це не тільки тяжкі бої, кров, біль від втрат та радість перемоги. Війна –це насамперед дуже тяжка виснажлива праця».





Агентство Телевидения Новости