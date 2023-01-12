З українських супермаркетів зникне продукція Bonduelle

Наприкінці 2022 року в російській соцмережі VK поширили фото з кошиком товарів Bonduelle та листівкою, від нібито керівниці компанії в росії. Через світлину, де продукція французької компанії передається в якості “гуманітарної допомоги” солдатам рф, українські супермаркети знімають з полиць товари бренду та припиняють закупівлі.

5 січня НАЗК України закликало запровадити санкції проти Bonduelle у відповідь на інформацію про підтримку Bonduelle російських військових гуманітаркою. Про це повідомляє Суспільне.

Реакція українських ритейлерів

Fozzy Group зупинила планові закупівлі продукції Bonduelle, повідомили 10 січня агентству “Інтерфакс-Україна” у пресслужбі компанії.

“Ми зупинили заплановані закупівлі продукції Bonduelle для “Сільпо” та знімаємо продукцію з полиць. Додатково ми звернулися до головного офісу Bonduelle із запитом офіційно спростувати будь-яку взаємодію з російськими військовими”, — ідеться у повідомленні.

Крім того, від продажів товарів Bonduelle відмовився Novus.

На офіційній Facebook сторінці магазинів VARUS також повідомляють про те, що продукцію французької компанії знімають з полиць: “Не дивлячись на спростування Bonduelle інформації, щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора. Тож, компанія VARUS припиняє реалізацію продукції Bonduelle”.

“Auchan Україна” також прийняв рішення припинити співпрацю з Bonduellе: “На даний момент наші магазини виконують це рішення”.

У Bonduelle спростовують інформацію про підтримку росармії

4 січня 2023 року Bonduelle розмістила на своєму сайті пресреліз, у якому спростувала надсилання кошиків російським військовим та будь-яку діяльність у Росії:

“30 грудня 2022 року російські соцмережі поширили оманливу інформацію про діяльність Bonduelle у Росії. У відповідь на неправдиву інформацію, яку поширювали протягом останніх кількох днів, Bonduelle Group опублікувала спростування у пресрелізі 31 грудня 2022 року. Bonduelle Group підтверджує це спростування та хоче внести ясність, що:

1) Bonduelle Group не надсилала та не доручала будь-якій третій стороні надсилати коробки з продукцією Bonduelle та вітальними листівками для російської армії;

2) Опубліковані 30 грудня 2022 року фотографії, на яких зображені коробки з продукцією Bonduelle, є підробленими, і цитати є фейковими та необґрунтованими”.

Офіційна позиція Bonduelle після 24 лютого

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну група Bonduelle повідомила про підтримку сімей “наших українських співробітників у Польщі, Чехії та Румунії”, водночас у компанії заявили, що не припинять роботу в Росії: “Ми зробили вибір, керуючись нашою місією та нашою відповідальністю як агропромисловця, забезпечити безперервність нашої діяльності в Росії”.

Агентство Телевидения Новости