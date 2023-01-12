Захоплення землі на березі річки: двом харків’янам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом харків‘янам за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 197 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році чоловік та жінка розробили схему заволодіння землею у Київському районі м. Харкова.

Так, жінка на праві приватної власності має будинок. Але для власного благополуччя та обслуговування будинку вказані особи огородили парканом іншу земельну ділянку та розпочали будівництво.

Незаконно захоплена частина земельної ділянки входить до комунальної власності та розташована на березі річки Харків і належить до особливо цінних земель.

Своїми незаконними діями підозрювані спричинили матеріальну шкоду територіальній громаді м. Харкова.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости