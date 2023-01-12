В Індустріальному районі Харкова затримали підозрюваного у вбивстві

Напередодні Різдва компанія вживала спиртні напої. Між двома чоловіками виник конфлікт. В результаті один наніс іншому смертельні ножові поранення.

10 січня до поліції звернулась жінка. Вона повідомила, що її сусід з 06 січня не виходить з квартири, розташованої в будинку на вулиці Сергія Потоцького.

За вказаною адресою поліцейські відділу поліції № 1 ХРУП № 2 виявили тіло чоловіка з ножовими травмами. Встановлено, що напередодні Різдва компанія вживала спиртне. Між двома чоловіками стався конфлікт, який перейшов у бійку. 22-річний молодик завдав 51-річному знайомому удари ножем. Від отриманих травм останній помер.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник раніше був судимий за скоєння майнових злочинів. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости