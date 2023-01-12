Окупанти обстрілюють Харківщину з артилерії та мінометів: поліція документує наслідки

Минулої доби в зоні вогневого ураження опинилися населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, які розташовані поряд із кордоном. Армія рф била по мирному населенню з артилерії та мінометів. Ніхто з громадян не постраждав.

Протягом доби військові рф наносили удари по населених пунктах Куп’янщини. У місті Куп’янську в результаті вибуху снаряду загорілося житлове приміщення.

11 січня ворог тричі обстріляв село Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок атак противника пошкоджень зазнали приватні будинки.

Упродовж дня під ворожий вогонь потрапляли місто Вовчанськ, села Стариця, Богуславка, смт Борова та Дворічна. Пошкоджень зазнали приміщення промислового об’єкту, приватні будинки, господарчі споруди та торговий павільйон. Інформація щодо травмування жителів громад не надходила.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости