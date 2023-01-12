На Харківщині поліцейські допомогли пенсіонерці, яка травмувалася у власній оселі

На мобільний телефон поліцейського офіцера Нововодолазької територіальної громади зателефонував мешканець селища Новоселівка та повідомив, що добу не бачив свою сусідку. Жінці 86 років і він хвилювався за її здоров’я.

Поліцейські прибули за вказаною адресою. На місце прибули родичі. Остання лежала на підлозі у коридорі. Важлива була кожна хвилина, тому поліцейський надали жінці домедичну допомогу.

Як пізніше з’ясувалось, у жінки запаморочилась в голові, вона впала і пошкодила стегно. Швидка допомога доставила її до Нововодолазької ЦЛ.

Агентство Телевидения Новости