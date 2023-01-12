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На Харківщині поліцейські допомогли пенсіонерці, яка травмувалася у власній оселі
На мобільний телефон поліцейського офіцера Нововодолазької територіальної громади зателефонував мешканець селища Новоселівка та повідомив, що добу не бачив свою сусідку. Жінці 86 років і він хвилювався за її здоров’я.
Поліцейські прибули за вказаною адресою. На місце прибули родичі. Остання лежала на підлозі у коридорі. Важлива була кожна хвилина, тому поліцейський надали жінці домедичну допомогу.
Як пізніше з’ясувалось, у жінки запаморочилась в голові, вона впала і пошкодила стегно. Швидка допомога доставила її до Нововодолазької ЦЛ.