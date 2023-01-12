Харківські патрульні оперативно розшукали двох неповнолітніх хлопчиків

Вчора патрульні отримали повідомлення про зникнення дітей. Стурбована жінка повідомила, що її сини пішли з дому та не повернулись. Самостійні пошуки не дали результату, тому жінка відразу зателефонувала 102.

Патрульні передали опис хлопчиків колегам в радіоефір та вирушили на їх пошук. В результаті відпрацювання території дітей вдалось оперативно розшукати.

Як повідомили в пресслужбі УПП Харківської області, хлопчики гуляли вулицями неподалік.

Агентство Телевидения Новости