Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:42
Просмотров: 98

Харківські патрульні оперативно розшукали двох неповнолітніх хлопчиків

Харківські патрульні оперативно розшукали двох неповнолітніх хлопчиків

Вчора патрульні отримали повідомлення про зникнення дітей. Стурбована жінка повідомила, що її сини пішли з дому та не повернулись. Самостійні пошуки не дали результату, тому жінка відразу зателефонувала 102.

Патрульні передали опис хлопчиків колегам в радіоефір та вирушили на їх пошук. В результаті відпрацювання території дітей вдалось оперативно розшукати.

Як повідомили в пресслужбі УПП Харківської області, хлопчики гуляли вулицями неподалік.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 