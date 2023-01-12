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В Близнюках здали на макулатуру російські книжки, щоб придбати військовим квадрокоптер

В Близнюках здали на макулатуру російські книжки, щоб придбати військовим квадрокоптер

В Близнюківській громаді пройшла акція «Ворожу літературу – на макулатуру», завдяки чому вдалося зібрати 2 тисячі 100 гривень.

840 кілограмів російськомовної та неактуальної літератури конвертували у гроші на підтримку Збройних сил України.

У першочерговий план передати зібрані кошти одному з відомих благодійних фондів України вирішили внести зміни. Отримані гроші підуть на придбання квадрокоптера для 92-ї бригади.

Агентство Телевидения Новости

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