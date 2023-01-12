Росія не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році: в ISW назвали причину

За даними аналітиків, щодобова інтенсивність артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімальним показником з 24 лютого 2022 року.

Оборонно-промислова база Росії не може подолати дефіцит боєприпасів та перешкоджатиме здатності окупаційних військ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що, згідно з заявами українських та американських посадовців, щодобова інтенсивність артилерійського вогню окупантів вже зменшилася на 75%. Це є мінімальним показником з 24 лютого 2022 року.

На думку фахівців, російські війська, ймовірно, зменшили обстріли внаслідок скорочення поставок або ж переглядають свою тактику. У ISW заявили, що росіяни вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року. Вони вважали, що надмірні артилерійські атаки призведуть до швидших результатів.

“РФ тепер повинна перекидати додаткові снаряди з тилових районів та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби. У Росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій”, – пояснюють аналітики.

“Снарядний голод” окупантів

Ще 29 грудня 2022 року військовий експерт Петро Черник заявив, що в Росії почався “снарядний голод”. Він підрахував, що класичний артилерійській літній вогневий вал – це 60-80 тисяч снарядів на день. На цей час окупанти щодня використовують щонайменше втричі менше боєприпасів – по 18-20 тис.

За оцінкою ГУР України, до березня 2023 року проблема з наявністю в російській армії боєприпасів, зокрема артилерійських, стане дуже явною.

На початку року в ISW повідомляли, що російські війська виснажують запаси артилерійських боєприпасів. Внаслідок цього окупантам важко підтримуватиме поточний темп операцій на окремих ділянках лінії фронту в Україні.

Агентство Телевидения Новости