Харківській області виділили одну з найбільших освітніх субвенцій

Вчителі та педагоги регіону цього року будуть забезпечені зарплатами. На цьому наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час візиту до Харкова 11 січня.

Зокрема, Сергій Шкарлет зауважив, що наприкінці 2022 року було ухвалено постанову щодо розподілу обсягу освітньої субвенції на зарплати вчителям і педагогам. «Жоден викладач не залишиться без зарплати у воєнний час. Так, на Харківщину виділено на сьогодні одну з найбільших субвенцій – 4 млрд 316 млн грн. Взагалі Харків – це освітня столиця України», – зазначив Сергій Шкарлет. Разом із начальником Харківської ОВА міністр відвідав Українську інженерно-педагогічну академію. Там поспілкувалися з педагогічним колективом та обговорили план розвитку навчального закладу. «Дякую, що виконали основну задачу в умовах війни – втримали колектив і здійснили набір студентів. Зараз у ваших руках – майбутнє нашої країни. Тому ви маєте стати локомотивом найсміливіших ідей. Маємо використати весь потенціал не на 100%, а на 200%», – звернувся Олег Синєгубов до колективу інженерно-педагогічної академії. Також начальник ОВА зауважив, що кожен на своєму фронті наближає перемогу і думати про відбудову держави потрібно вже зараз.

Окрім того, Міністр освіти і науки України та очільник області побували в Харківському національному університеті радіоелектроніки і Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. В останньому взяли участь у засіданні спілки ректорів закладів вищої освіти.

«Першочергово дякую всім за організацію онлайн-навчання для майже 225 тисяч школярів області. Дуже важко було це зробити на Куп’янському, Вовчанському напрямках, але ми спільно з закладами вищої освіти плідно попрацювали над цим питанням. Зокрема, залучили студентів і аспірантів до викладання. І як би нам не хотілося вже повернутися до офлайн-навчання, але ще триває війна. Проте в нас є велика кількість планів щодо організації освітнього процесу в онлайн-режимі», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости