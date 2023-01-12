До смерті побив співмешканку: п’яниця піде під суд

23 листопада 2022 року на території Вільхуватської громади 47-річний чоловік разом зі своєю співмешканкою вживали спиртні напої. Раптово між ними виник конфлікт. Зловмисник наніс жінці численні удари, від яких вона померла.

Співробітники поліції оперативно встановили особу зловмисника та затримали його.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку обрано запобіжний захід тримання під вартою.

12 січня слідчі направили обвинувальний акт до суду.

Агентство Телевидения Новости