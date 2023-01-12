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Через незаконні дії ексчиновника громада Харківщини втратила понад 400 тисяч гривень

Через незаконні дії ексчиновника громада Харківщини втратила понад 400 тисяч гривень

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру колишньому першому заступнику міського голови однієї з міських рад на Харківщині за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України), та за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2019 року виконавчим комітетом однієї з міських рад у Харківському районі на сайті «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі 480 тон кам’яного вугілля. Переможцем аукціону визнано товариство з обмеженою відповідальністю, з яким у подальшому було укладено договір.

Згодом першим заступником міського голови були безпідставно укладені та підписані додаткові угоди до вказаного договору. Фактично посадовець зменшив обсяг поставки камʼяного вугілля шляхом збільшення його вартості.

У результаті цього місцевій громаді спричинено збитки у вигляді надмірно сплачених грошових коштів за договором в розмірі понад 400 тисяч гривень. 

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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