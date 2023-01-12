Ігор Терехов оскаржує в суді право спілкуватися російською

Ігор Терехов оскаржив постанову та адміністративний штраф, накладений на нього за використання російської мови у Фейсбуці.

Про це повідомляє “ХарківТудей“.

За відомостями журналістів, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наприкінці грудня 2022 року виписав Ігорю Терехову другий адміністративний штраф за використання недержавної мови у соціальній мережі “Фейсбук” у верифікованому акаунті “Харківського міського голови Ігоря Терехова”.

Перший штраф за використання російської мови під час телемарафону “Єдині новини”, що був виписаний 24 листопада 2022 року, мер Харкова сплатив і не оскаржував.

Того ж 24 листопада Терехову винесли ще й попередження за російську в соцмережах. Адже впродовж 2022 року дописи на його сторінці були здебільшого російською, зокрема робочі. Хоча акаунт верифікований як офіційна сторінка міського голови.

За законом від липня 2022 року чиновник і перша посадова особа українського міста Харків не може послуговуватися недержавною мовою на роботі. На це попередження в Терехова не відреагували. У грудні Уповоноваженому із захисту мови уже скаржилися харків’яни, яких непокоїло те, що Харківський міський голова після 24 лютого послуговується російсько. Мешканці багаторазово писали в коментарях і в соціальних мережах на сторінці Терехова, але їхні зауваження до очільника міста залишалися без уваги, дописи знову були недержавною мовою. І вже після цього, 29 грудня, Тарас Кремінь виписав постанову про накладання штрафу у 3400 гривень.

Мовний омбудсмен вважає, що Ігор Терехов, використовуючи недержавну мову, обмежує права тих мешканців Харкова, які не володіють іноземними мовами. А під час війни загроза українській прирівнються до загрози національній безпеці.

У Харківській міській раді поки не змогли пояснити, чому Ігор Терехов звернувся до суду відстоювати російську. Інформацію обіцяли надати пізніше, після 15 січня.

Агентство Телевидения Новости