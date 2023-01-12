Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:32
Просмотров: 25

Армія рф перекинула десантників під Соледар та Кремінну – британська розвідка

Армія рф перекинула десантників під Соледар та Кремінну – британська розвідка

Армія російської федерації посилила підрозділами повітряно-десантних військ позиції в районі міст Соледар та Кремінна.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому на Twitter-сторінці відомства.

В огляді зазначається, що минулі дві доби тривають запеклі бої як навколо міста Соледар Донецької області, так і на підступах до Кремінної Луганської області.

З початку січня 2023 року росія майже напевно виділила підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ПДВ (повітряно-десантних військ) для посилення лінії фронту в районі Кремінної після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий.

До листопада 2022 року рф задіяла майже весь розгорнутий склад ПДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.

«Тепер, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати ПДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування», — вважає розвідка Британії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 