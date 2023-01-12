Армія рф перекинула десантників під Соледар та Кремінну – британська розвідка

Армія російської федерації посилила підрозділами повітряно-десантних військ позиції в районі міст Соледар та Кремінна.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому на Twitter-сторінці відомства.

В огляді зазначається, що минулі дві доби тривають запеклі бої як навколо міста Соледар Донецької області, так і на підступах до Кремінної Луганської області.

З початку січня 2023 року росія майже напевно виділила підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ПДВ (повітряно-десантних військ) для посилення лінії фронту в районі Кремінної після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий.

До листопада 2022 року рф задіяла майже весь розгорнутий склад ПДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.

«Тепер, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати ПДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування», — вважає розвідка Британії.

Агентство Телевидения Новости