Жорстокі бої продовжуються: у Міноборони розповіли про ситуацію у Соледарі

За словами Ганни Маляр, українські військові продовжують утримувати оборону. Заступниця міністра оборони запевнила, що, незважаючи на складний етап війни, Україна переможе у ній.

Станом на ранок 13 січня у Соледарі триває оборона міста. Про це повідомляє замміністра оборони Ганна Маляр.

Вночі у Соледарі тривали важкі бої, ситуація залишається гарячою, наголошує Маляр. Російські окупанти кинули усі основні сили на Донецький напрямок. Ворог підтримує високу інтенсивність наступу.

“Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає”, — заявила Маляр.

Агентство Телевидения Новости