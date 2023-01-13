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Викрито чергову збирачку данини для окупантів

Викрито чергову збирачку данини для окупантів

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший державний інспектор Куп’янської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Харківській області добровільно перейшла на бік ворога під час окупації російськими військовими м. Куп’янськ. 

Зрадниця пройшла співбесіду та атестацію, після чого отримала посаду в так званій «Налоговой службе Харьковской области. 

Підозрювана забезпечувала адміністрування платежів з місцевих мешканців окупованої території. 

Крім того, жінка закликала своїх колег працевлаштуватись до незаконного податкового органу та співпрацювати з окупаційною адміністрацією. 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру податківиці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). 

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Агентство Телевидения Новости

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