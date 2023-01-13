Окупанти зайняли більшу частину Соледара – ISW

Російські окупаційні війська, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара на Донеччині, якщо не все місто. Про це у четвер, 12 січня, заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, вони наголосили, що захоплення всього міста не стане важливою подією в оперативному значенні і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута. За даними аналітиків, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі. “Війська РФ, ймовірно, витіснили українські сили із західної околиці міста”, – зазначають фахівці.

Вони вказали, що Генштаб ЗСУ 12 січня не говорив про відбиття атак росіян у Соледарі на відміну від зведень на день раніше. Російські ж джерела стверджували, що станом на 12 січня вони почали зачистку Соледара. Російські блогери 12 січня розмістили кадри, на яких бійці групи Вагнера вільно гуляють Соледаром, і заявили, що вони відвідували населений пункт разом з російськими військами.

“Заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили зберігають позиції в Соледарі, може мати на увазі оборонні позиції поруч, але не в Соледарі”, – пояснюють експерти. ISW, як і раніше, вважає, що захоплення Соледара – не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими наземними комунікаціями в Бахмуті, а також не покращить становище російських військ для оточення міста найближчим часом.

Агентство Телевидения Новости