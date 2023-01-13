Мешканець області намагався вбити дружину та сина

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який скоїв замах на подвійне вбивство

Наприкінці листопада 2022 року мешканець села Піщанка Красноградського району в ході конфлікту схопив кухонний ніж та наніс ушкодження дружині та сину.

56-річну жінку та 31-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

В ході проведення слідчих дій стало відомо, що всі учасники події напередодні розпивали алкогольні напої та під час застілля між ними виник конфлікт.

56-річного зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру.

Красноградським районним судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

10 січня слідчим Красноградського РВП скеровано до суду матеріали кримінальної справи з обвинувальним актом для прийняття рішення.

Агентство Телевидения Новости