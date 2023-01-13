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Мешканець області намагався вбити дружину та сина

Мешканець області намагався вбити дружину та сина

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який скоїв замах на подвійне вбивство

Наприкінці листопада 2022 року мешканець села Піщанка Красноградського району в ході конфлікту схопив кухонний ніж та наніс ушкодження дружині та сину.

56-річну жінку та 31-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

В ході проведення слідчих дій стало відомо, що всі учасники події напередодні розпивали алкогольні напої та під час застілля між ними виник конфлікт.

56-річного зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру.

Красноградським районним судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

10 січня слідчим Красноградського РВП скеровано до суду матеріали кримінальної справи з обвинувальним актом для прийняття рішення.

Агентство Телевидения Новости

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