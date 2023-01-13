Понад 40 тисяч кубометрів дров роздали жителям Харківської області

На забезпечення жителів Харківщини паливною деревиною Кабінет міністрів України виділив понад 66 мільйонів гривень та 20 мільйонів – додаткової субвенції.

Кошти на закупівлю дров розподілили між 55 територіальними громадами Харківщини, відповідно до кількості отриманих запитів від жителів, повыдомляють в ХОВА

Виділеним коштом вдалося придбати 40,9 тисячі кубічних метрів деревини паливної, повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. Наразі всі дрова розподілені між жителями Харківщини.

«Головним завданням було забезпечити населення дровами до настання сильних морозів. Це питання було і лишається на контролі обласної військової адміністрації. Для нас важливо, щоб люди були забезпечені усім необхідним, особливо на деокупованих територіях регіону», – зазначив Євген Іванов.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» також передала Харківщині близько 500 кубічних метрів деревини для опалення. Цей резерв – у процесі розподілення.

Агентство Телевидения Новости