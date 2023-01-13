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Російські ув’язнені, які не пішли на війну, будуть працювати на “оборонку” – британська розвідка

Російські ув’язнені, які не пішли на війну, будуть працювати на “оборонку” – британська розвідка

Російська оборонна промисловість, швидше за все, вдасться до використання праці ув’язнених у спробі задовольнити потреби виробництва у воєнний час.

Про це, як пише “Європейська правда“, йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в п’ятницю.

Відзначається, що у листопаді 2022 року Уралвагонзавод, найбільший у Росії виробник танків, повідомив місцевим ЗМІ, що після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань (ФСИН) він прийме на роботу 250 ув’язнених.

У Росії існує давня традиція використання праці ув’язнених, але з 2017 року примусові роботи як окреме кримінальне покарання було введене знову.

ФСИН, що має один із найвищих показників позбавлення волі у світі, контролює імперію з понад 400 000 ув’язнених, і часто звинувачується в крайній жорстокості та корупції.

Тюремне населення є унікальним людським ресурсом, який російські лідери можуть використовувати для підтримки війни в Україні, яку РФ називає “спеціальною військовою операцією”, у той час як добровольці залишаються в дефіциті, стверджують британські розвідники.

Праця ув’язнених, ймовірно, буде особливо затребувана виробниками низькотехнологічної зброї, такими як Уралвагонзавод, які майже напевно зазнають сильного тиску з боку Москви через потребу збільшення обсягів виробництва.

Агентство Телевидения Новости

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