Прокуратура вимагає у судовому порядку повернути Люботинській міській раді територію ставка вартістю майже 300 млн гривень

Керівником Харківської окружної прокуратури Харківської області подано позовну заяву до суду в інтересах держави до приватного підприємства про зобов‘язання повернути земельну ділянку.

Встановлено, що у 2001 році Люботинською міською радою Харківської області передано в оренду до 1 січня 2020 року приватному підприємству для розведення товарної риби, земельну ділянку (ставок) загальною площею близько 58 га та вартістю майже 300 млн гривень.

Відповідно до договору, орендар по закінченню терміну оренди зобов’язаний звільнити в 10-ти денний строк земельну ділянку, привести її в належний стан та повернути її орендодавцю з оформленням акту передачі земельної ділянки.

На теперішній час строк дії вказаної угоди сплинув, об’єкт оренди орендодавцю всупереч вимогам договору та чинного законодавства не повернуто.

Численні звернення органу місцевого самоврядування про необхідність виконання вимог договору щодо повернення об’єкту оренди залишені орендарем без реагування.

Враховуючи викладене, окружною прокуратурою подано відповідну позовну заяву. Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости