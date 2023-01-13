Заради безпеки пасажирів змінено курсування потягу Харків-Одеса

Причина – зміна руху всіх потягів на ділянці Кривий Ріг – Нікополь – Запоріжжя, повідомляють в Укрзалізниці

З 19 січня поїзд №59 Харків – Одеса відправлятиметься з Харкова о 12:37 (замість 8:12) та прямуватиме через Дніпро та Кривий Ріг (без заїзду на станції Новомосковськ, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове). Також цей рейс додатково зупинятиметься на станції Божедарівка. Прибуття до Одеси залишається без змін – о 10:57.

Аналогічно буде змінений з 20 січня маршрут зворотного рейсу поїзда №62 Одеса – Харків, що також змінить його час прибуття до Харкова: тепер він приїжджатиме о 15:37 замість 19:06.

Агентство Телевидения Новости