Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:43
Просмотров: 46

Бійці Харківського окремого батальйону ТрО вдосконалюють навички знищення ворога (відео)

Бійці Харківського окремого батальйону ТрО вдосконалюють навички знищення ворога (відео)

Захисники Харківщини продовжують нищити ворога, а у перервах тренуються робити це максимально ефективно.

В Харківському окремому батальйоні ТрО показали, як бійці тренуються на полігоні, опановуючи нову зброю та відточуючи навички володінні вже їм знайомою.

Так, під час одного з тренувань бійці підрозділу відпрацьовували стрільбу з американського автоматичного гранатомету МК-19, американської автоматичної гвинтівки М4а1, автоматів Калашнікова, кулеметів РПД та ПК.

Найцікавішим військові називають МК-19. «Завжди дуже приємно навчитись чомусь новому, особливо, якщо воно дуже вправно допомагає вбивати мордорських окупантів».


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 