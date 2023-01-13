Бійці Харківського окремого батальйону ТрО вдосконалюють навички знищення ворога (відео)

Захисники Харківщини продовжують нищити ворога, а у перервах тренуються робити це максимально ефективно.

В Харківському окремому батальйоні ТрО показали, як бійці тренуються на полігоні, опановуючи нову зброю та відточуючи навички володінні вже їм знайомою.

Так, під час одного з тренувань бійці підрозділу відпрацьовували стрільбу з американського автоматичного гранатомету МК-19, американської автоматичної гвинтівки М4а1, автоматів Калашнікова, кулеметів РПД та ПК.

Найцікавішим військові називають МК-19. «Завжди дуже приємно навчитись чомусь новому, особливо, якщо воно дуже вправно допомагає вбивати мордорських окупантів».





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