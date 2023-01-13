Жодна зі сторін не контролює Соледар, – Єрмак

Єрмак зазначив, що бойові дії у Бахмуті та Соледарі можна порівняти з битвою на виснаження часів Першої світової війни – Верденською битвою або Верденською м’ясорубкою, де бойові дії тривають місяцями. Але українським солдатам вдається зберегти свої позиції, хоча росіяни звільняють з в’язниці злочинців, які гинуть, як тільки прибувають на передову, сказав керівник ОП. Їх тіла залишилися позаду, з російського боку багато людських втрат, набагато більших, ніж в України, підкреслив Єрмак.

“Соледар наразі є плацдармом вуличних боїв, де немає жодної сторони, яка б реально контролювала місто. Росіяни там присутні, але вони не контролюють Соледар. Ситуація складна, але ми маємо таку ж мету в цій війні, яка полягає у звільненні наших територій, повному відновленні територіальної цілісності України“, – наголосив керівник ОП.

Як повідомляли Українські Новини, 13 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що рашисти не захопили Соледар.

Агентство Телевидения Новости