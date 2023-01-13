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На Балакліївщину повертають газопостачання
Фахівці АТ “Харківгаз” замінили зруйнований ворогом газопровід у Балаклії, яким енергоносій надходить до мешканців понад 200 домоволодінь
За даними Харківгазу, раніше ці споживачі були підключені до резервних ліній газопостачання через пошкодження основної мережі.
Наразі у звільненому ЗСУ місті та селах колишнього Балаклійського району газова інфраструктура відновлена для близько 95% споживачів.
Тривають роботи з ремонту будинкових газогонів та підключення домоволодінь у Асіївці, Залимані, Петрівському.
Протягом останніх днів тут відновлена газова система більше ніж 30 житлових будинків.