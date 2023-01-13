Ворог спробує роз’єднати єдину енергетичну систему на окремі “острови”

Подоляк повідомив, що саме спробує атакувати рф у разі нового обстрілу України, передає Depo.ua за інформацією ТСН.

“Російські окупаційні війська під час нової можливої атаки можуть вдарити по магістральній розподільчій мережі України, щоб роз’єднати єдину енергетичну систему на окремі “острови”, – спрогнозував радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Разом з тим високопосадовець і заспокоїв, сказавши, що внаслідок нового обстрілу може буде ще одне чи кілька аварійних відключень електроенергії, але це нічого не змінить.

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