За клопотанням прокуратури арештовано корпоративні права громадян РФ та РБ на суму майже 1 млн гривень

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено значний ризик прийняття рішень керівництвом п’яти підприємств, розташованих у Київському районі м. Харкова, щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Серед їх власників та засновників — чотири громадян Російської Федерації та громадянин Республіки Білорусь.

4 січня 2023 року Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора.

Сума арештованих корпоративних прав становить майже 1 млн гривень.

Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна у розпорядження Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости