Небезпечно для всього світу. РФ веде з Іраном перемовини про обмін зброї на ядерні технології — Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв’ю NV заявив, що Росія зараз веде з Іраном переговори про обмін зброї на ядерні технології, що є небезпечним для всього світу.

«Зрозуміло, що з Іраном вони зараз ведуть перемовини про обмін зброї на ядерні технології. І допускати такі процеси є дуже небезпечним для світу», — сказав Данілов NV.

За його словами, Росія веде переговори й з іншими країнами, «але не факт, що ці країни будуть їм допомагати».

Секретар РНБО зазначив, що Росія воює з Україною іранськими дронами, які Іран виробляє із застосуванням технологій, які точно не мали б опинитися на його території, враховуючи санкції, запроваджені ще у 1979 році.

«І зараз ми цим питанням займаємося, як і багато інших країн з яких в Ірані опинилися ці запчастини. Як так сталося? Що це за санкції і чому таке продовжує відбуватися? Будемо сподіватися, що ці зусилля дадуть належний результат», — сказав Данілов.

Агентство Телевидения Новости