Перейменовано вулицю Пушкіна на Харківщині

Таке рішення погодили не в Харкові, а в Первоймаському Харківській області.

12 січня на позачерговій сесії Первомайської міської ради ухвалили рішення про перейменування 22 вулиць у громаді.

“Після проведеного громадського опитування депутати затвердили перелік з новими назвами проспекту, вулиць, провулків та в’їзду по населених пунктах громади”, — розповіли у міськраді.

На сесії ухвалили рішення про перейменування 22 вулиць у Первомайському, Ржавчику та Маслівці. У цих населених пунктах з’явилися вулиці, зокрема, Козацька, Академічна, Григорія Сковороди, Захисників і Приміська, пише Kharkiv Today.

Як перейменували вулиці у Первомайській громаді:

Місто Первомайський

1. Вулиця Бугайченка – вулиця Ринкова

2. Вулиця Гагаріна, провулок Гагаріна — вулиця Квітнева, провулок Квітневий

3. Вулиця (провулок) Героїв Праці — вулиця Аграрна, провулок Аграрний

4. Вулиця Докучаєва — вулиця Козацька

5. Вулиця ім. 228-ї стрілецької дивізії — вулиця Стрілецька

6. Вулиця Комунальна — вулиця Міська

7. Вулиця Космонавта Комарова — вулиця Центральна

8. Вулиця (провулок, в’їзд) Курченка — вулиця (провулок, в’їзд) Різдвяна

9. Вулиця Ломоносова — вулиця Академічна

10. Вулиця Менделєєва — вулиця Наукова

11. Вулицю (провулок) Мічуріна — вулиця (провулок) Ботанічна

12. Вулицю 1 Травня — вулиця Громадська

13. Вулиця Первомайська — вулиця Травнева

14. Вулиця Пушкіна — вулиця Григорія Сковороди

15. Проспект 40 років Перемоги — вулиця Незалежності

16. Вулиця Тургенєва — вулиця Літературна

17. Вулиця Ульянова — вулиця Родинна

18. Вулиця Широнінців — вулиця Захисників

Село Ржавчик

19. Вулиця Первомайська — вулиця Лугова

20. Вулицю Кошового — вулиця Яблунева

Село Грушине

21. Вулиця Первомайська — вулиця Приміська

Село Маслівка

22. Вулиця Первомайська — вулиця Бузкова.

Крім того, на сесії депутати цікавилися, чи встановлять у Первомайській громаді пам’ятний знак українським захисникам. Міський голова Микола Бакшеєв пообіцяв, що його зроблять одразу після завершення війни

Крім цього, місцеві депутати вирішили перейменувати й саме місто.

Для цього у місті проведуть громадське обговорення, його запустять незабаром. Про це повідомив первомайський міський голова Микола Бакшеєв.

“Найближчим часом буде розгорнена кампанія щодо обрання нової назви місту. Після відбору варіантів голосування буде проходити у два тури. У другий тур пройдуть найбільш рейтингові назви. Свої варіанти надсилайте на адресу міської ради та через наші ресурси. Остаточне рішення буде ухвалюватися Верховною Радою України”, — сказав Бакшеєв.

Агентство Телевидения Новости