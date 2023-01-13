До «Армії відновлення» залучено майже 4,5 тисячі безробітних – Мінекономіки

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту «Армія відновлення» залучено майже 4,5 тисячі безробітних у дев’яти регіонах, повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Ми продовжуємо залучати безробітних до відбудови країни і вже з січня до «Армії відновлення» долучилось майже 800 осіб, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 млн грн. Загалом зі старту проєкту в кінці вересня 4,5 тисячі людей, що були тривалий час – в середньому понад чотири місяці – без роботи, отримали її. І отримують за виконання робіт оплату в розмірі щонайменше 6700 грн», – зазначила Бережна.

Зокрема, нині суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Полтавській області – 1257, Сумській – 887, Київській – 809.

Загалом за виконання таких робіт безробітним вже виплачено з моменту старту проєкту 29 млн грн.

Участь безробітних у суспільно корисних роботах є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату (6700 грн). Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Найчастіше людей залучають до розбору завалів та відновлення житлових будинків, укріплення блокпостів, розчищення залізничних колій та доріг, заготівлі дров для військових та населення, розвантаження гуманітарної допомоги тощо.

Агентство Телевидения Новости