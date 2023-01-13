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Лобове зіткнення на окружній дорозі: троє людей отримали травми

Лобове зіткнення на окружній дорозі: троє людей отримали травми

13 січня на окружній дорозі у Новобаварському районі зіштовхнулися автомобілі Dаеwоо Lаnоs під керуванням 20-річного водія та ЗАЗ 1102 під керуванням 36-річного чоловіка, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Обидва водії та 20-річна пасажирка Dаеwоо отримали тілесні ушкодження.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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