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Через ранковий обстріл Харкова можливі аварійні відключення світла, – ХОВА

Через ранковий обстріл Харкова можливі аварійні відключення світла, – ХОВА

Сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по критичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова і області.

Можливі аварійні відключення електропостачання у місті та населених пунктах області. Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, – Закликаю всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Загроза ракетних ударів ще зберігається.

Агентство Телевидения Новости

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