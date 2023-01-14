Через ранковий обстріл Харкова можливі аварійні відключення світла, – ХОВА

Сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по критичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова і області.

Можливі аварійні відключення електропостачання у місті та населених пунктах області. Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, – Закликаю всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Загроза ракетних ударів ще зберігається.

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