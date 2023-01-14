Чугуївський район: енергетики відновили електропостачання після обстрілу 31 грудня

Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж (ХВРЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання для мешканців близько 10 населених пунктів Чугуївського району, знеструмлених внаслідок ворожого обстрілу 31 грудня. Пошкоджень зазнала високовольтна лінія 110 кВ біля Вовчанська, яка живить 10 трансформаторних підстанцій.

Як розповів начальник ХВРЕМ Олександр Ганус, відновити цю лінію не вдалося. Намагаючись це зробити, бригада двічі потрапляла під обстріли.

“Тому було прийнято рішення відновлювати іншу пошкоджену раніше високовольтну лінію, яка іде через річку Сіверський Донець, і підключати споживачів вже через неї. Це було складне завдання, адже в місці, де проходить ця лінія, дуже стрімка течія. Нам пощастило: вдарили морози, і річка замерзла. Завдяки цьому ми змогли перейти водну перепону та провести роботи із відновлення”, – розповів Олександр Ганус.

За його словами, великою проблемою було ще й те, що ця територія не була перевірена ДСНС, і спочатку її потрібно було розмінувати. Результат – сапери знайшли тут декілька розтяжок.

Наразі споживачі Артемівки, Мартової, Нового Бурлука, Базіліївки, Юрченкового, Білого Колодязя, Приколотного, Хотімлі та інших сіл – зі світлом.

Агентство Телевидения Новости