У Харкові поліцейські оперативно розшукали дитину та повернули бабусі

12 січня о 21:50 до Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про зникнення 11-річної дитини. За словами бабусі, вони з онуком посварились і хлопець пішов з дому.

Менше ніж за 2 години працівники ювенальної превенції виявили неповнолітнього та передали 57-річній бабусі-опікуну. Хлопця виявили в гостях у знайомої у Київському районі.

Жертвою злочину дитина не стала, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали адміністративний протокол.

Агентство Телевидения Новости