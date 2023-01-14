У Харківській області впроваджуватимуть пілотний проєкт з реформування шкільного харчування

Сьогодні у Лозовій за участі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова відбулася координаційна нарада щодо нової системи дитячого харчування у закладах освіти.

Реформа системи шкільного харчування відбувається в Україні за ініціативи та під патронатом першої леді Олени Зеленської. Школи Лозової та навколишніх населених пунктів розглядаються як пілотні для впровадження нової системи харчування в Харківській області. Після успішної реалізації “пілоту” проєкт буде розповсюджено на всю територію Харківщини. «‎Попри те, що бойові дії на Харківщині ще тривають, ми уже думаємо про майбутнє та плануємо, як будемо реалізовувати проєкт першої леді України Олени Зеленської щодо реформування дитячого харчування у закладах освіти. Основна мета – щоб діти отримали найсучасніше, найякісніше харчування під час освітнього процесу‎»‎, — зауважив Олег Синєгубов. Над реформою шкільного харчування в Україні працюють уже три роки. За словами голови правління Національної асоціації громадського харчування Ореста Степаняка, наразі особлива увага приділяється саме регіонам, які найбільше постраждали від російської військової агресії. Так, пілотний проєкт уже впроваджується у місті Буча на Київщині, наступними розглядаються Сумська і Харківська області. «‎Не зважаючи на російську агресію ми продовжуємо цю роботу. І особливо це важливо для таких областей як Харківська, тому що тут дуже постраждала інфраструктура. Надзвичайно важливо відбудовувати цю інфраструктуру вже сучасним, високотехнологічним методом»‎, — зазначив Орест Степаняк. Він також пояснив, що оскільки в Україні розгалужена шкільна мережа, застосувати одну модель харчування неможливо. У громадах є малокомплектні і великі заклади освіти, тож і підбір моделі харчування має бути індивідуальним. Один з варіантів для Лозівського району – облаштування Фабрики харчування.

Агентство Телевидения Новости