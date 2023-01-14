Росія збільшила кількість “Калібрів” в Чорному морі

У суботу, 14 січня рф збільшила кількість носіїв “Калібрів” в Чорному морі. Відомо вже про 20 ракет.

Про це інформує Оперативне командування “Південь”.

“Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Наразі загальний залп “Калібрів” складає 20 ракет”, – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Адже окрім кораблів, ворог двічі підіймав в повітря авіацію, а Харків та область були обстріляні з ЗРК С-300.

Окрім Харкова, атакам піддалися Запоріжжя та Миколаївська області.

Зранку суботи окупанти атакували й Київщину. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі. Також у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. Сталося займання, але його вдалося ліквідувати.

Також стало відомо, що росіяни вдарили ракетою по селу Копилів. Є влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна.

Агентство Телевидения Новости