Розбив голову, а потім добив з “Флоберу” – вбивство в Балаклії

Працівники відділу поліції № 1 Ізюмського райуправління поліції встановили, що чоловік з жінкою прийшли в гості до свого знайомого. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт.

В результаті 50-річний власник домівки побив гостя розбитою пляшкою, а потім здійснив постріл з пістолета «Флобер». 53-річний чоловік помер на місці.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Агентство Телевидения Новости