Комунальники ремонтують водогін на Шевченка, постраждалий від обстрілів

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» оперативно усувають пошкодження на зруйнованих вибухами ділянках трубопроводів на вул. Шевченка у Київському районі

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, внаслідок ракетного обстрілу, який стався 10 січня, було пошкоджено дві ділянки трубопроводів, розташованих під проїжджою частиною вул. Шевченка.

Відновлення цієї ділянки водоводу бригади планують закінчити на початку наступного тижня.

За інформацією підприємства, з початку повномасштабної війни у Харкові зафіксований 61 випадок влучання снарядів у зовнішні мережі. Станом на сьогодні всі нештатні ситуації на мережах, що виникли після обстрілів, усунуті, водопостачання відновлене. Загалом комунальники замінили 1,5 км зруйнованих водоводів. Найбільше постраждали зовнішні мережі Київського, Салтівського та Індустріального районів.

Агентство Телевидения Новости