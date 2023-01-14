Соледар під контролем українських військових, — глава Донецької ОВА

У Соледарі точаться інтенсивні бої з російськими окупантами, але місто на Донеччині залишається під контролем українських військових.

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у суботу зранку, 14 січня, в етері телемарафону.

За його словами, росіяни зазнають величезних втрат — буквально «застеляють шлях тілами своїх ж вагнерівців чи регулярних Збройних сил, залежно кого вони періодично підвозять після втрат».

Агентство Телевидения Новости