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Соледар під контролем українських військових, — глава Донецької ОВА

Соледар під контролем українських військових, — глава Донецької ОВА

У Соледарі точаться інтенсивні бої з російськими окупантами, але місто на Донеччині залишається під контролем українських військових.

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у суботу зранку, 14 січня, в етері телемарафону.

За його словами, росіяни зазнають величезних втрат — буквально «застеляють шлях тілами своїх ж вагнерівців чи регулярних Збройних сил, залежно кого вони періодично підвозять після втрат».

Агентство Телевидения Новости

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