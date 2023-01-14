Поліцейські вилучили у харків’янина 400 набоїв та гранати

Факт правопорушення виявили працівники кримінальної поліції ВП№1 Харківського райуправління №2 під час відпрацювання території району.

В ході перевірки оперативної інформації поліцейські виявили в гаражі 44-річного жителя смт Велика Рогань майже чотири сотні патронів різних калібрів та 3 гранати.

Вилучені набої та гранати направлені на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

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