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Поліцейські вилучили у харків’янина 400 набоїв та гранати
Факт правопорушення виявили працівники кримінальної поліції ВП№1 Харківського райуправління №2 під час відпрацювання території району.
В ході перевірки оперативної інформації поліцейські виявили в гаражі 44-річного жителя смт Велика Рогань майже чотири сотні патронів різних калібрів та 3 гранати.
Вилучені набої та гранати направлені на експертне дослідження.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.