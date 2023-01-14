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На проспекті Гагаріна під колесами авітівки загинула жінка

На проспекті Гагаріна під колесами авітівки загинула жінка

Напередодні, 13 січня, близько18:00 на проспекті Гагаріна, 336, автомобіль ВАЗ 2106 під керуванням 46-річного водія скоїв наїзд на жінку-пішохода. Попередньо, вона швидко перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу на забороняючий сигнал світлофору.

В результаті аварії жінка загинула. Її особа наразі встановлюється, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Агентство Телевидения Новости

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