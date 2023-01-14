На Клочківській Toyota протаранила бетонні блоки: водій загинув

13 січня близько 16:30 в районі будинку № 268 по вулиці Клочківській 49-річний водій автомобіля «Toyota Corolla» не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонні блоки. Внаслідок ДТП чоловік загинув.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости